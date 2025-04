Agricultores de la parcialidad de Anansaya del distrito de Chivay, en la provincia de Caylloma, realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para exigir la inmediata ejecución del canal de riego Chivay-Anansaya, proyecto paralizado desde el año 2020 pese a contar con expediente técnico y que perjudica a más de 500 agricultores.

Rumal Delgado Hinojosa, presidente de la comisión de usuarios de Chivay-Anansaya, explicó que el canal —de aproximadamente dos kilómetros— y un estanque de agua clave para abastecer la campiña de Anansaya, han colapsado debido a filtraciones y falta de mantenimiento, afectando seriamente la producción agrícola en la zona.

“El estanque ya no sirve, se filtra por todos lados. Por eso exigimos la construcción de un nuevo canal y un nuevo reservorio. Este proyecto cuesta aproximadamente tres millones de soles, y nos dicen que no hay presupuesto. Eso no lo aceptamos”, señaló Delgado.

Los manifestantes indicaron que desde hace años han solicitado atención al GRA sin obtener respuesta, pese a que ya se han subsanado observaciones técnicas del expediente del proyecto. “Hemos sido ignorados por las autoridades. Nos prometen priorizar la obra, pero luego nos mandan oficios diciendo que no va. Nuestros consejeros regionales no nos representan”, reclamó el dirigente.

Según denunció Delgado, la falta de agua ha reducido en un 50 % las áreas cultivables. Entre los principales productos agrícolas que se ven afectados se encuentran maíz, papa, trigo, quinua y habas.

Finalmente, advirtió que de no encontrar solución, las protestas se radicalizarán. “No podemos seguir siendo tratados como ciudadanos de tercera categoría. Si no hay respuesta, nos quedaremos aquí hasta que nos escuchen”, enfatizó.