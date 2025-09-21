El alcalde de La Joya, Cristhian Cuadros, pidió ayer perdón a toda la población luego de estar en el centro de la polémica tras presentarse aparentemente ebrio en la ceremonia de entrega de 52 compactadoras en el estadio municipal de Sachaca, el último viernes. El burgomaestre admitió que antes de llegar al evento consumió “dos copas” de licor en una reunión con agricultores de La Joya Nueva.

EXCUSA DE ALCALDE

Además, la autoridad edil reconoció que su comportamiento pudo haber resultado confrontacional, pero señaló que actúa así frente a lo que considera injusticias, como cuando no le entregaron la compactadora hace cuatro meses.

Aclaró que su rechazo a la ceremonia de entrega de estos vehículos ya lo había expresado antes. “He compartido dos copas con algunos vecinos (…) yo soy una persona pública y es parte de mi personalidad como alcalde, no debí comportarme así, por eso pido disculpas, pero es mi forma de responder ante injusticias. Los que me conocen saben que soy así, yo no me quedo callado”, refirió.

Asimismo, negó las versiones de los regidores que señalaron que tenía problemas con el alcohol y llevaba tomando toda la semana. “No soy alcohólico, ni drogadicto, no no”, respondió. Sin embargo, no es la primera vez que Cuadros afronta cuestionamientos vinculados al consumo de licor.