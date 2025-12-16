Luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones anulara la sentencia de cinco años de prisión no efectiva en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, el alcalde distrital de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, brindó una conferencia de prensa en el salón consistorial de la municipalidad, acompañado de simpatizantes y dirigentes vecinales.

Antes de iniciar, en la puerta del municipio, se congregaron presidentes de asociaciones de vivienda, comerciantes y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, Alfredo Phuño, quienes expresaron públicamente su respaldo al alcalde. Uno a uno, los dirigentes tomaron la palabra haciendo uso de micrófonos y parlantes, los cuales forman parte del equipamiento municipal.

Posteriormente, el grupo realizó una movilización alrededor de la plaza Las Américas, mientras se reproducía una canción alusiva a la figura del alcalde. Toda la actividad fue transmitida en vivo a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

Durante su intervención, Vera Paredes calificó el respaldo recibido como “inesperado” y sostuvo que el fallo judicial responde a la verdad de los hechos. “Solamente nosotros estábamos a la espera de la voluntad de Dios y la justicia. Yo creo que se ha dado gracias al sustento y la justificación que tenemos”, declaró ante la prensa.

Respecto a la continuidad del proceso judicial, el alcalde indicó que no le genera preocupación. “No preocupa porque nosotros sabemos lo que hacemos. Ha habido una mala interpretación, una mala forma posiblemente de llevarlo a cabo. Para eso existe la ley y el código”, afirmó.

PRESUNTO USO DE BIENES PÚBLICOS

Sin embargo, la actividad generó cuestionamientos por el presunto uso de bienes públicos con fines políticos. Diario Correo registró en video como personal de la municipalidad retiraba bombardas del interior de la entidad para entregarlas a los asistentes, quienes las hicieron estallar durante el discurso del alcalde.

Consultado sobre estos hechos, Vera Paredes negó irregularidades. “No, no, no. Los parlantes no se sacan, son los vecinos que han traído”, señaló inicialmente. No obstante, luego admitió que el personal municipal facilitó los micrófonos. “La gente ha venido para que yo hable y lo han sacado”, sostuvo, minimizando además el uso de bombardas al señalar que “ellos lo han traído”.

Presunto uso indebido de bienes públicos para fines políticos en Cerro Colorado. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)