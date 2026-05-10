El decorar o implementar espacios como la cocina o el baño son sin duda el dolor de cabeza de muchas familias, pero año a año las tendencias van cambiando, así lo señaló Analía Gallardo, gerente de productos y revestimientos de Decor Center quien explicó que en este año los arequipeños están prefiriendo colores beige o con presencias suaves.

“La gente quiere incluso productos pequeños pero que son visuales, de fácil instalación, en eso se basa la tendencia de este año, que llegan desde España y Brasil”, señaló la especialista

Según Rubén Benavides, gerente general de la compañía, no solo son concesionarias o especialistas que llegan a las tiendas, sino personas que ellos mismos necesiten realizar su propia instalación. “Recordemos que ahora la gente busca tener una experiencia personal, osea, recibir asesoramiento, a eso se debe apuntar siempre”, dijo durante la inauguración de la última tienda ubicado en avenida Parra 253, en el Cercado, el cual también significa un aporte a la economía local.