Angelita Guevara Barrios, Elizabeth Lastreros y Eduardo Estofanero, dirigentes sociales de Socabaya y Paucarpata, fueron atacados por una turba ayer cuando se disponían a ingresar a una reunión en el Consejo Regional de Arequipa con los delegados Osías Ortíz y Aron Maldonado para tratar la derogatoria de las ordenanzas 283 y 449, que permiten al Sindicato de Construcción Civil colocar al 60% de los trabajadores en las obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Arequipa.

Los agresores prefirieron ocultarse en anonimato y se identificaron como “autoconvocados” que estaban en contra de la anulación de la ley que favorece únicamente al Sindicato de Construcción Civil.

Una de las agredidas, Angelita Guevara, denunció el hecho en la comisaría de Santa Marta. “Me echaron agua con estiércol, orina, huevo. No pude identificar porque eran varios y me decían traidora.”, dijo a Correo y dejó entrever que los atacantes podrían ser obreros sindicalizados y no “pobladores” que se oponen a la derogatoria de las ordenanzas. Su compañero, Estofanero, también fue agredido en el incidente cuando intentaba defender a Guevara.

POBLADORES

Óscar Macedo, uno de los pobladores que protestaba en el Consejo Regional exigiendo diálogo con el consejero Aaron Maldonado, se identificó como dirigente de Mariano Melgar. Cuestionó que la autoridad se reúna con los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Fenatracc), argumentando que temen el ingreso de presuntos actos de extorsión y cobro de cupos.

En respuesta, Maldonado afirmó que la reunión no implica una alianza y que, como consejero, tiene la obligación de escuchar a quienes lo solicitan. Además, cuestionó el ataque a la dirigente y presumió que los agresores eran obreros de Construcción Civil que intentan impedir la derogatoria de las ordenanzas.

A FAVOR

Angelita Guevara promueve la derogatoria de norma porque Construcción Civil sería causante del retraso en asfaltado y la PTAR en Horacio Zeballos.