A pesar de no haber contado con el apoyo de sus colegas, el consejero regional por Caravelí y presidente de la Comisión de Infraestructura, Aarón Maldonado López, insiste en derogar la Ordenanza Regional N.° 283-2014, que asignaba el 60% de la bolsa de trabajo en obras por administración directa al Sindicato de Construcción Civil.

Maldonado argumentó su insistencia asegurando que la norma vulnera principios de igualdad y derechos laborales. “La ordenanza no toma en cuenta el porcentaje de mujeres ni de personas con habilidades diferentes. No podemos permitir que se vulneren derechos fundamentales bajo la excusa de beneficiar a un solo sindicato”, afirmó

Asimismo aseguró que diversas asociaciones apoyan la iniciativa, entre ellas la Central Multisectorial de Organizaciones de Bases de Mariano Melgar (CEMODEMM), FADDEMM - Mariano Melgar, Nueva Vista - Paucarpata, el Frente de Defensa de las Ollas Comunes de Arequipa.

El consejero señaló que continuará promoviendo la derogatoria a través del diálogo con sus colegas y el apoyo de la población, confiando en convencer a los demás miembros del Consejo Regional. “Mi posición sigue siendo la misma: derogatoria”, reafirmó,