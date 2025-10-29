La investigación sobre la presunta venta ilegal o canje irregular de un vale de combustible por mil 700 soles en la Microrred de Andagua está en marcha, aunque aún se espera la declaración de la administradora del grifo La Peñas, del distrito de Aplao. Esta administradora sería la responsable de entregar el dinero a cambio de quedarse con 250 soles y la papeleta para cobrar a la Red de Castilla, Condesuyos y La Unión.

La consejera Natividad Taco, quien investiga el caso, resaltó que la declaración de la administradora es crucial para esclarecer los hechos. Sin embargo, lamentó que se encuentre con descanso laboral. Además, Taco destacó que la situación se complica, ya que los profesionales involucrados parecen haberse dividido en dos bandos.

DENUNCIA

La denuncia sobre el canje irregular de combustible fue presentada por Karla Juárez, quien era jefa de Obstetricia de la Microrred de Andagua y responsable del programa Materno. Juárez sustentó que se le negó combustible para la ambulancia que debía utilizar en una campaña de prevención del cáncer programada en el anexo Soporo el 19 de setiembre.

Según la denuncia documentada, el vale fue canjeado el 8 de agosto por la jefa del Centro de Salud de Orcopampa, Elizabeth Zárate. Se afirma que el dinero fue entregado a la gerenta de la Microrred de Andagua, Katherine Valery Torres.