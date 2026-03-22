Tras los retrasos por lluvias y cambio de tuberías obsoletas, el carril de subida de la avenida Juan de la Torre volverá a circular normalmente el lunes 23 de marzo, informaron desde la municipalidad provincial de Arequipa.

La vía, intervenida desde el 5 de enero por obras de mejoramiento vial en ocho cuadras (entre las calles Peral y Villalba), terminará sus trabajos finales este fin de semana.

El proyecto, que debía entregarse en un plazo de 60 días, se vio retrasado principalmente por las intensas lluvias de la temporada y la necesidad de reemplazar tuberías obsoletas encontradas en la vía, en coordinación con Sedapar. Desde la comuna indicaron que estos imprevistos obligaron a extender el cronograma, pero las labores avanzaron y actualmente la obra se encuentra en un 95% de avance.

TRABAJOS

Los trabajos finales se realizaron de manera acelerada durante el fin de semana, para lo cual se cerró desde el viernes la intersección de Juan de la Torre con la calle Peral para ejecutar el imprimado asfáltico; el sábado se completó el carpetado y hoy se instalará la señalización horizontal y vertical. Con ello, la avenida quedará habilitada desde tempranas horas del lunes.

La obra representa una inversión de S/ 2,354,497 e incluye la renovación de más de 11 mil m² de calzada. Los trabajos se concentraron en el carril de subida, mientras que el carril de bajada culminó el 27 de febrero, permitiendo la circulación en doble sentido en ese tramo para mitigar parcialmente el caos vial.