Desde este 22 hasta el 24 de marzo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que se presentará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a extrema intensidad en la costa peruana, que incluye Arequipa.

La medida alcanza al litoral de las provincias de Caravelí, Camaná e Islay. Esta situación podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal.

Para los tres días, se esperan vientos con velocidades próximas a los 20 km/h en la costa sur. El nivel de alerta es naranja, pero en las costas de la región Arequipa es amarilla.

Ante ello, la entidad recomendó mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir los consejos e instrucciones dados por las autoridades.