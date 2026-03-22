Ante la proximidad de las Elecciones Generales del 12 de abril, desde el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en Arequipa se informó que actualmente hay más de 10 mil Documentos Nacionales de Identidad (DNI) listos para ser recogidos en la sede central, según Ángel María Manrique Linares, jefe de la Oficina Regional. Por ello, la entidad decidió ampliar el horario de atención exclusivamente para entrega de documentos durante los fines de semana.

La sede central ubicada en la calle Santo Domingo 101 atenderá sábados y domingos de 8:15 a.m. a 12:45 p.m. solo para recojo de DNI ya impreso. Además, los sábados se habilitarán entregas en agencias descentralizadas como Cayma, MAC de Porongoche, Camaná, Islay y Majes.

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Explicó que esta medida busca facilitar el acceso a quienes trabajan entre semana o tienen dificultades para acercarse en días hábiles, permitiendo que los ciudadanos cuenten con su DNI para ejercer su derecho al voto sin inconvenientes. En cuanto al feriado largo por Semana Santa, Manrique Linares explicó que el horario será regular hasta Jueves Santo; el viernes no se abrirán las oficinas y el sábado y domingo la atención volverá a la normalidad.

El funcionario explicó que la ampliación de atención en fines de semana se mantendrá hasta el mismo día de las elecciones para entregas de última hora.