La Gerencia Regional de Vivienda ejecutará el próximo año un proyecto piloto para mejorar las condiciones habitacionales de familias de bajos recursos mediante una combinación de bonos no reembolsables y créditos a través de las cajas municipales. La iniciativa permitirá financiar trabajos como el techado del inmueble o la instalación de pisos, con una inversión máxima de 15 mil soles por vivienda.

Según informó Jacinto Rosas, gerente regional de Vivienda, cada beneficiario podrá acceder a un bono de 7 mil 500 soles otorgado por el Gobierno Regional de Arequipa. El monto restante, también de 7 mil 500, será financiado a través de un crédito. Si la intervención supera este tope, la diferencia deberá ser asumida por el propietario, a través de ahorros u otras modalidades.

El programa se ejecutará inicialmente en 100 viviendas del distrito de Tiabaya como un proyecto piloto, con el apoyo técnico de la ONG Hábitat para la Humanidad, organización internacional especializada en construir y mejorar viviendas dignas para las personas de bajos ingresos económicos. Posteriormente, podría ir en aumento, en función a los resultados.

ALQUILER

Asimismo, la Gerencia proyecta una nueva línea de intervención basada en modelos internacionales de alquiler social. La propuesta consiste en construir edificios con dormitorios y baños individuales, pero con áreas comunes compartidas como comedor y lavandería. Estos espacios también incluirían ambientes destinados a la estadía temporal de víctimas de violencia, mientras se regulariza su situación.

La brecha en Arequipa es de 110 mil viviendas y cada año aumenta en 2 mil, pero esta demanda aún no se recorta, por la falta de proyectos sociales. Según el funcionario, la caída del proyecto social de Las Terrazas de Yura, debido a una demanda de presuntos traficantes de terrenos, paralizó la posibilidad de construir 6 mil 600 departamentos.

La información se dio tras la inauguración de la Feria Regional de Vivienda que se desarrolla en el Puente San Martín hasta el domingo, en el Cercado de Arequipa, con la participación de 17 inmobiliarias. También participa el programa de Fondo Mi Vivienda, Techo Propio y más.