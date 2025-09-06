El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio Sub Especializado en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, sentenció a cadena perpetua a Víctor Hugo V. T., tras hallarlo culpable de la violación sexual contra su propia hija menor de edad.

La Fiscalía mostró en audiencias las evidencias que vinculan al trabajador con el execrable delito y que los magistrados valoraron para su decisión.

De acuerdo con la investigación, los abusos ocurrieron entre agosto de 2021 y enero de 2022 en la vivienda que compartían en Cerro Colorado. Victor Hugo abusó de su propia hija aprovechando que dormían juntos.

La menor reveló lo sucedido en abril de 2022 durante una conversación con su madre, quien de inmediato denunció el caso ante la Policía. Un examen médico-legal confirmó lesiones compatibles con abuso sexual.

OTRO CASO

La Fiscalía también logró que Maykol Flores Mamani sea condenado a 35 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 13 años, a quien captó por las redes sociales.

El agresor le dijo a la menor que era docente de inglés, ganándose la confianza de la víctima para someterla en varias oportunidades durante el año 2018.

RECLUIDOS

Ambos sentenciados se encuentran en el penal de Socabaya, ya que contaban con mandato de prisión preventiva.