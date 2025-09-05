Maykoll Flores Mamani fue sentenciado a 35 años de cárcel por el delito de violación sexual, en agravio de una niña de 13 años de edad. La medida fue confirmada por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

En primera instancia, el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, determinó la culpabilidad del imputado, luego que se analizaran el testimonio de la víctima, testigos y peritos.

Según la investigación, el hecho ocurrió durante el 2018 cuando el sujeto tenía 22 años y contactó a la menor por Facebook, quien cursaba el primer año de secundaria en un colegio del distrito de Cerro Colorado.

Indicando que era profesor de inglés, se ganó la confianza y mantuvo relaciones con la víctima en varias oportunidades.

El juez Yury Tito Quiñonez, y las juezas Janeth Acabana Mamani y Elbia Surco Valdivia, concluyeron que el imputado sabía de la edad de la menor, ya que en varias ocasiones la menor comentó sobre los estudios que cursaba, y era consciente del delito perpetrado. Además, los menores de 14 años de edad, no pueden dar consentimiento sobre su libertad sexual.

El fallo fue confirmado, en segunda instancia, por los jueces superiores Cecilia Aquize Díaz, Roger Pari Taboada y Carlos Mendoza Banda, quienes además dispusieron la ejecución de la sentencia, por ello dispusieron que se giren las órdenes de captura.