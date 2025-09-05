Durante las últimas semanas, Julio César Chirinos Anquise (24), alias “Tijuano”, se había convertido en el terror de los estudiantes universitarios e incluso escolares quienes eran su principal objetivo para apoderarse de sus bienes, principalmente celulares, una práctica delictiva que la venía cometiendo en diferentes ciudades del sur del país.

La detención de ‘Tijuano’ la realizó el personal policial de la comisaría de Palacio Viejo del Cercado, mientras el delincuente caminaba por la intersección de la avenida Paucarpata con la Calle Sebastián Barranca, debido a que había varias denuncias en su contra. Varias de ellas registradas en dependencias policiales como Santa Marta y Yanahuara.

VÍCTIMAS DE ‘TIJUANO’

Durante las diligencias preliminares realizadas en la dependencia policial, se supo que al menos una docena de personas acudieron a la comisaría de Palacio Viejo para reconocerlo como el autor de los robos bajo amenaza a universitarios, así como a colegiales.

Una de las denuncias obra en la comisaría de Santa Marta, donde se acusa a ‘Tijuano’ de haber interceptado a un estudiante del colegio Mendel en la intersección de las calles Jerusalén con Ayacucho, en el Cercado, para luego llevarlo a un callejón cercano donde lo despojó de un celular Iphone14.

En la comisaría de Yanahuara también ha sido denunciado por la misma modalidad; es decir, interceptar a estudiantes desprevenidos para robarles sus equipos telefónicos, incluso los agraviados lograron recabar las cámaras de seguridad de los lugares donde se produjeron los robos para proceder con su plena identificación.

PRÁCTICA RECURRENTE

El historial delictivo de ‘Tijuano’ no solo está registrado en las comisarías de la ciudad de Arequipa, también obra en los registros de las dependencias policiales, ciudades como Ilo, en Moquegua, y Tacna, de donde es natural el detenido.

Desde el 2019 ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por el robo y hurto de celulares, así como la presunta comercialización de droga.