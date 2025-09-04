El juez del 3er. Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dictó prisión preventiva por el plazo de 18 meses en contra de seis personas involucradas en el asalto registrado el 22 de agosto en una casa de cambios en el centro comercial La Negrita.

Jean Carlos Álvarez De La Sota, Diego Maurizzio Ortiz Badaracco, Víctor Manuel Pajuelo Ronceros, Álvaro Josue Rosales Ravina, Pamela Kassandra León Cordero y Katherine Ross Espinoza Gaytán de Alarcón, son sindicados de pertenecer a la banda “Los buitres de la capital” y seguirán el proceso en el centro penitenciario de Arequipa, situado en el distrito de Socabaya.

Son investigados en la presunta comisión de los delitos de banda criminal y de robo agravado a mano armada a cambistas que trabajaban en el centro comercial La Negrita.

El magistrado encontró graves elementos de convicción, peligro de fuga y peligro de obstaculización en los investigados por lo cual, admitió el requerimiento de prisión preventiva.