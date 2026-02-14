Un accidente de tránsito se registró en la peligrosa subida a Tambillo, entre los distritos de San Juan de Siguas y Santa Rita de Siguas, donde una camioneta se despistó, dejando a varios ocupantes heridos y daños materiales.

El hecho generó alarma entre los pobladores de la zona debido a la peligrosidad de esta vía, conocida por sus curvas pronunciadas y constantes accidentes.

Tras el despiste, los heridos fueron auxiliados inicialmente por conductores y transeúntes que se encontraban en el lugar, quienes brindaron apoyo inmediato mientras se daba el aviso a los equipos de emergencia.

Hasta la zona llegaron efectivos policiales y personal de rescate, mientras que las autoridades reiteraron a los conductores transitar con precaución, especialmente en esta temporada de verano.

Las causas con materia de investigación.