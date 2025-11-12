Durante la serenata por el XXXIII Aniversario del distrito de Alto Selva Alegre, un hecho causó sorpresa entre los asistentes, pues el candidato David Barriga repartió preservativos mientras saludaba a los vecinos.
La serenata se llevó a cabo el último domingo y la peculiar acción estuvo acompañada del eslogan “Para que no termines con Barriga, ¡Protégete!”, lo que generó reacciones divididas.
Algunos vecinos incluso se tomaron fotografías con el candidato, mostrando el preservativo. Mientras que otros lo calificaron de “desvergonzado” y una estrategia para llamar la atención en plena campaña electoral.
Cabe mencionar que David Barriga Miranda, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa). Postuló a la alcaldía de Alto Selva Alegre en 2022 por el movimiento Arequipa, Tradición y Futuro, sin lograr el cargo.
Actualmente, vuelve a mostrarse como aspirante municipal, según las fotografías, pero con otra agrupación política.
En su declaración pública, el candidato señala poseer bienes muebles, entre ellos dos vehículos, y experiencia laboral como gerente en una empresa.