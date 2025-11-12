Durante la serenata por el XXXIII Aniversario del distrito de Alto Selva Alegre, un hecho causó sorpresa entre los asistentes, pues el candidato David Barriga repartió preservativos mientras saludaba a los vecinos.

La serenata se llevó a cabo el último domingo y la peculiar acción estuvo acompañada del eslogan “Para que no termines con Barriga, ¡Protégete!” , lo que generó reacciones divididas.

Algunos vecinos incluso se tomaron fotografías con el candidato, mostrando el preservativo. Mientras que otros lo calificaron de “desvergonzado” y una estrategia para llamar la atención en plena campaña electoral.

Aspirante a alcaldía de Alto Selva Alegre, reparte preservativos. Foto: Difusión.

Cabe mencionar que David Barriga Miranda, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa). Postuló a la alcaldía de Alto Selva Alegre en 2022 por el movimiento Arequipa, Tradición y Futuro, sin lograr el cargo.

Actualmente, vuelve a mostrarse como aspirante municipal, según las fotografías, pero con otra agrupación política.

En su declaración pública, el candidato señala poseer bienes muebles, entre ellos dos vehículos, y experiencia laboral como gerente en una empresa.