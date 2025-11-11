El Sindicato Unificado de Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa (SUDUNSA) comenzaron ayer con la huelga nacional indefinida para presionar al Gobierno a cumplir los compromisos con el sector académico.

Los docentes de la UNSA se pliegan a la medida de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP). La huelga, de no ser atendida, podría afectar el desarrollo y cierre del año académico 2025, siendo los estudiantes los más afectados.

El vocero del sindicato, Roger Tahua, informó que el diálogo con el Ejecutivo comenzó en el 2023. “Todo dependerá de la voluntad del Gobierno para atender nuestras demandas”, indicó.

El docente de la UNSA, César Marañón, señaló que se suspendieron las labores lectivas, más no los trámites administrativos y el comedor universitario, pese a que en las puertas de las tres áreas de la universidad permanecieron bloqueadas con pancartas y otros objetos.

“En asamblea de sindicato hemos decidido acatar la huelga porque nos quieren recortar el presupuesto a todas las universidades. Nosotros no ganamos como los congresistas”, dijo.

PEDIDOS

Los docentes universitarios están pidiendo la instalación de la comisión negociadora, más presupuesto para las universidades nacionales, aumento en las remuneraciones de los docentes, ascensos y cambios de régimen, entre otros.