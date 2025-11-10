El presidente de la comisión de reconstrucción del colegio Arequipa, Francisco Portugal, advirtió que más de 250 estudiantes podrían tener serias dificultades para iniciar el año escolar 2026 si la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) no da la viabilidad para la ejecución del plan de contingencia II.

Explicó que para la reconstrucción de la institución educativa, se planteó la ejecución de dos planes de contingencia; uno ya realizado en la I.E. Micaela Bastidas, y el otro pendiente en la Escuela Ecológica Urbana.

Francisco Portugal señaló que para empezar con la implementación del plan de contingencia II, la MPA debe remover o reubicar unas líneas de media tensión, a fin de que la contratista empiece con los trabajos, sin embargo, hasta la fecha ha hecho caso omiso.

Si bien el plan de contingencia pendiente debe terminar en máximo 2 meses, se espera que la MPA de la viabilidad correspondiente, ya que las estudiantes hacen clases de reforzamiento en aulas prefabricadas.

“Estamos en noviembre y estamos justo en el tiempo para la ejecución del plan de contingencia II, de no ser así, las estudiantes estarían con serias dificultades para iniciar el año escolar 2026 (...) La municipalidad tiene que autorizar el ingreso de los técnicos y hacer la remoción de las líneas y así no interfiera en la ejecución″, afirmó.

En cuanto a la reconstrucción del colegio, informó que el avance es del 30% y solo esperan que al año siguiente se termine la obra.