La obra de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos del distrito de Yura, ejecutada en su segunda etapa, no solo presenta daños en su infraestructura, sino que también ocasionó un perjuicio económico superior a los S/800 mil para la Municipalidad Distrital de Yura.

Esto fue revelado en un informe de auditoría de la Contraloría que evaluó la ejecución del proyecto realizado entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2022.

Uno de los principales hallazgos señala que se aprobó un adicional de obra y un deductivo vinculante que incluía partidas nuevas, pese a que otras similares ya presentaban más del 90 % de avance, según la valorización contractual. Esta decisión generó un perjuicio de S/258,680,03, al incorporar trabajos que la obra no requería.

DETALLES DEL PERJUICIO

El documento también cuestiona dos ampliaciones de plazo otorgadas durante la ejecución. La primera, de 21 días, causó un perjuicio de S/512,275,39, porque 16 días correspondían a partidas de excavación y eliminación de material que no llegaron a ejecutarse. La ampliación de 24 días adicionales generó otro perjuicio de S/57,356,51.

A esto se suma la aprobación de prestaciones adicionales para la supervisión fundamentadas precisamente en esas ampliaciones cuestionadas, con un monto adicional de S/8973,80. El informe concluye que estas decisiones se tomaron sin el sustento técnico necesario y revelan deficiencias tanto en la gestión de la obra como en su supervisión.

A esto se suma, la obra presenta fallas estructurales, una de ellas es que el sistema de drenaje pluvial está inoperativo. Los canales, puntos de captación y zonas de desembocadura se encuentran colapsados o destrozados, con acumulación de tierra, piedras, desechos y agua estancada que impide la evacuación pluvial. Esto afecta el tránsito vehicular y peatonal en intersecciones como la calle N.º 16 con N.º 2 y la calle N.º 10 con N.º 17.