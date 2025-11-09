Hasta S/5 pagan los vecinos de Congata y sectores cercanos del distrito de Uchumayo para movilizarse hacia la ciudad, debido al servicio informal de mototaxis y vehículos conocidos como “loncheritas”. El pasaje regular debería estar entre S/ 1 y S/ 1.50, pero en horarios nocturnos y zonas alejadas el costo sube sin control.

El alcalde Hardin Abril señaló que esta situación afecta directamente la economía familiar, pues muchas personas deben tomar hasta tres movilidades para llegar a su trabajo o retornar a sus viviendas. Detalla que en la jurisdicción aumentó la presencia de vehículos informales ante la demanda.

“Son S/ 2 o S/ 3 más por viaje. Eso golpea el bolsillo del vecino diariamente. Nosotros hemos recibido las quejas de los vecinos porque llegan a cobrar hasta S/5 cuando el pasaje es un sol; y solo les queda pagar porque no hay buses de transporte público o siempre están llenos”, dijo.

SOLUCIÓN

Asimismo, el burgomaestre indicó que ya se reunió con los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa, para hacer llegar su queja y que ha solicitado a las empresas Megabus y Cotum ampliar sus horarios hasta las 10:00 pm como parte de un plan piloto.

Otra medida que se tomó es acondicionar una nueva ruta desde Virgen de las Peñas, Inmaculada Concepción, Frente al Sol y La Molina, para evitar que los vecinos se vean obligados a pagar mototaxis adicionales de S/ 3 cada vez solo para llegar a un paradero. “Si Megabus no puede cubrir esa ruta, vamos a solicitar otra empresa”, refutó.