Más de 26 mil estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) se verán perjudicados por la huelga nacional indefinida que acatan desde hoy los docentes universitarios en todo el país. En Arequipa, el Sindicato Único de Docentes (Sudunsa) confirmó que no se dictarán clases en ninguna de las tres áreas académicas.

El secretario general del Sudunsa, Roger Tahua Delgado, explicó que la paralización responde al rechazo del Gobierno al pliego de reclamos presentado por los docentes universitarios. Señaló que, pese a existir una ley que permite la negociación colectiva, el Ejecutivo se negó a dialogar. “En enero presentamos nuestras demandas y fueron desechadas. No se han sentado a conversar, y eso nos obliga a tomar esta medida de fuerza”, afirmó.

RECLAMOS

Los profesores exigen la aprobación del convenio colectivo, una escala salarial acorde con su formación y carga académica, y un mayor presupuesto para las universidades públicas. Según Tahua, los recortes de fondos afectan la enseñanza y limitan los servicios que la UNSA puede brindar a sus estudiantes.

Asimismo, recordó que desde hace más de una década no se ejecutan los procesos de ascenso y cambio de régimen docente, lo que frena el desarrollo profesional del magisterio. “Los maestros deben tener la promoción docente, es decir, los ascensos y los cambios de régimen. Esto debe establecer el gobierno”, precisó.