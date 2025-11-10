Han pasado tres meses y los 85 trabajadores administrativos de la UGEL Caylloma aún no cobran el bono laboral Cafae que les corresponde del mes de julio, luego que la UGEL Caylloma denunció el robo cibernético de 130 mil soles, en similares modalidades al Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Yura.

Este monto estaba destinado al pago del bono, que se entrega junto con el sueldo mensual. Los trabajadores de limpieza, vigilancia, laboratorio y oficinistas de diversas instituciones educativas de Caylloma perciben un salario que oscila entre 1,166 soles y mil 400 soles, lo que hace aún más urgente la necesidad de este pago.

Según la secretaria de Fentase en la región Arequipa, Rosa Layme Ancori, la Ugel Caylloma cuenta con recursos económicos de los saldos presupuestales, sin embargo, no tendría la voluntad de pagar los 1350 soles a cada uno de los 85 trabajadores.

Cabe recordar que, según la denuncia presentada en julio, los encargados de la cuenta de la UGEL enfrentaron dificultades para acceder a la misma. Al acudir al banco, descubrieron que los 130 mil soles habían sido transferidos, pero sin la debida autorización.

Desde el Banco de la Nación, se informó en su momento que la responsabilidad recaía en los trabajadores, lo que implica que se debe seguir un proceso para intentar recuperar el dinero que fue transferido a nombre de una constructora de Loreto. Los trabajadores exigen el pago del bono, para cubrir sus necesidades económicas.