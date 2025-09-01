La selección de Cayma obtuvo el primer lugar de la Etapa Regional de Vóleibol, superando a las selecciones de Paucarpata y Tacna en un triangular disputado en la ciudad de Arequipa este fin de semana.

Este triunfo permitirá a las caymeñas participar del Campeonato Nacional de Vóleibol categoría menores Sub-17, que se realizará entre el 23 y 28 de septiembre en la ciudad de Calca, región de Cusco.

Cayma superó en su primer partido a Tacna por 3 sets a 2 (25-21, 21-25, 25-19, 17-25 y 15-12), este duelo se jugó en el coliseo Francisco Bolognesi de Cayma el sábado. Ese mismo día, la selección de Tacna venció por 3 a 0 a Paucarpata.

Con estos resultados del primer día, el partido qué lo definió todo fue el de Cayma y Paucarpata, el mismo que se jugó en el coliseo Miguel Grau.

En este encuentro, Cayma superó por 3 sets a 0 (25-21, 25-19 y 25-19) al dueño de casa, obteniendo así el bicampeonato regional.

El plantel lo integran: Vania Apaza Quenta, Camila Pumacahua Huayta, Luana Cordova Huamani, Vivian Arce Pacsi, Ana de la O Zegarra, Gabriela Flores Peralta, Karla Calcina Laura, María Pía Medina Díaz, Yoselin Cárdenas Suárez, Doris Linares Rivera, Allison Ramos Asto y Daniela Ancasi Noguera.

Tacna obtuvo la medalla de plata. Foto: GEC.

Paucarparta se quedó con el tercer lugar. Foto: GEC.

Partido definitivo fue entre Cayma y Paucarpata. Foto: GEC.