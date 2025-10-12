Alrededor de las 15:00 horas de este sábado, 5 personas encapuchadas y con armas de fuego se llevaron cerca de 95 mil soles en efectivo, además de joyas valiosas de un hostal de la primera cuadra de la calle Elías Aguirre, en el distrito de Miraflores.

Los asaltantes irrumpieron en el local haciéndose pasar como huéspedes para de esta manera reducir al encargado del local.

En total fueron 5 las personas que cometieron este asalto, 3 varones y 2 mujeres, quienes tras cometer el ilícito procedieron a huir con rumbo desconocido.

Según las primeras informaciones brindadas, los videos registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a los implicados, quienes portaban mascarillas y capuchas de poleras para evitar ser identificados.

El establecimiento funciona en su primer nivel como un local de venta de llantas.

Hasta el lugar se constituyeron efectivos de Área Antirrobos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa para realizar las diligencias del caso.

Cabe señalar que en los primeros días de septiembre en esta misma cuadra se registró un incendio en un local de venta de llantas, producto de un caso de extorsión, donde la Policía Nacional detuvo al autor del hecho