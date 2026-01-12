La región Arequipa tienen 63 puntos críticos ante la temporada de lluvias, según informó Juan Francisco Portilla Alvarado, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Arequipa. Estas zonas concentran los mayores riesgos para la población, las viviendas y la infraestructura.

De acuerdo con Portilla, los puntos más críticos se encuentran en cuatro provincias, siendo La Unión la que concentra la mayor cantidad de zonas de alto riesgo (por desborde de ríos, activación de quebradas, bloqueo de carreteras); le siguen Condesuyos y Caylloma, mientras que Castilla registra puntos críticos tanto en su sector alto como bajo.

El gerente explicó que estos lugares fueron identificados tras un trabajo conjunto con los gobiernos locales y técnicos del COER, considerando información histórica, estudios hidrometeorológicos y reportes de fenómenos pasados.

Sobre el presupuesto, Portilla explicó que el gobierno regional priorizará partidas de su presupuesto aprobado para 2026, con el fin de atender de manera inmediata los 63 puntos críticos.

“Todavía no se ha determinado el presupuesto exacto para la declaración de emergencia; recién en los próximos días el Gobierno Regional evaluará la cantidad de recursos que se asignarán a los puntos críticos”, señaló Portilla.

