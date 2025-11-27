Entre el 28 y 30 de noviembre, la Ciudad Blanca será sede del Campeonato Nacional de Básquet, categoría U-17, damas y varones, cerrando así el ciclo de 6 campeonatos que se realizaron en el año en diversas sedes del país.

Rosario Chirinos, gerente de la Liga de Básquet de Arequipa, indicó que en esta ocasión se hará uso del Coliseo Municipal y del coliseo del Club Faraday ubicado en Cerro Colorado, para albergar a las 6 delegaciones participantes en varones y 4 en damas.

La dirigente recordó que hace solo dos semanas Arequipa fue campeón nacional damas U-15 en este ciclo de torneos realizados en el año.