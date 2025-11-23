Arequipa se prepara para la celebración del Quincuagésimo Primer Concurso Regional del Caballo Peruano de Paso, el cual se desarrollará, con ingreso libre en el Hotel El Lago de Sabandía, desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre.

La actividad se realizará en honor póstumo al criador Don Juan de Mata Rivas Oviedo. Este evento es organizado por la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso de Arequipa.

DETALLES

Durante dichos días, el evento central contará con el juzgamiento de Capones, Yeguas y Machos por el juez oficial Eduardo Risso Montes, destacando el homenaje a Rivas Oviedo el sábado 29 al mediodía.

Además de la competencia, el público podrá disfrutar de un completo programa de actividades culturales y gastronómicas que incluyen la presentación de Marinera a Caballo, el Tercer Concurso de Coreografías de Amazonas, el Bautizo de Guagua, un Campeonato de Gallos y el tradicional Festival de Comida Arequipeña, consolidando tres días de fiesta alrededor del Caballo Peruano de Paso, declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Los organizadores adelantaron que habrá otras sorpresas para los asistentes, recordando que pueden ir con toda la familia, pues el evento es totalmente gratuito.