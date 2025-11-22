El precio del limón volvió a incrementarse esta semana en el mercado Nueva Esperanza, en la plataforma Andrés Avelino Cáceres. Los comerciantes informaron que el kilo se vende entre S/ 6 y S/ 7, dependiendo del tamaño, convirtiéndose nuevamente en uno de los productos más costosos para los hogares.

Otras verduras muestran variaciones moderadas, con el tomate a S/ 3 y la cebolla entre S/ 1.50 y S/ 2. El choclo se vende a S/ 4.50. Las arvejas se encuentran en S/ 3, vainitas en S/4 y las habas desde S/2. El rocoto es una de las pocas rebajas de la semana: el grande está a S/ 6 y el picante a S/ 4, después de haber llegado a costar hasta S/ 8.

En el sector carnes, los precios se mantienen relativamente estables. El pollo oscila entre S/ 9.30 y S/ 9.50, mientras que la carne de res continúa entre S/ 17.50. El cerdo se expende desde los S/ 14 en cortes básicos, seguido por la gallina a S/ 13. La alpaca se comercializa entre S/ 15.50 y S/ 16.50, y el cordero alcanza los S/ 21 por kilo.

Los tubérculos continúan siendo la alternativa más accesible para las familias. La papa canchan se ofrece a S/ 1.80 y la papa segunda desde S/ 1.30. Otras variedades como la peruanita se mantienen en S/ 3. Finalmente el camote y la yuca desde los S/2.50.