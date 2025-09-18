La agrupación musical Los Pioneros de Chuquibamba se coronó como ganadores del concurso “Huayno Chuquibambino 2025”, un evento que reunió a los más destacados exponentes de este género tradicional en la municipalidad provincial de Condesuyos.

El conjunto, liderado por Víctor Urday Manchego, destacó de otros conjuntos que también participaron del concurso. En esta edición, el certamen contó con Los Galanes de Chuquibamba, que obtuvieron el segundo puesto, y el conjunto Coropuna de Jesús Urday, que se llevó el tercer lugar. Los Chalanes de Chuquibamba, Los Hermanos Carpio, Los Hidalgos, los Hnos. Minaya y Los Jijunas también deleitaron a los asistentes, demostrando la riqueza musical de la zona.

La Municipalidad Provincial de Condesuyos, organizadora del evento, otorgó un premio de S/3 mil a Los Pioneros de Chuquibamba. El segundo y tercer lugar recibieron S/2 mil y S/1 mil, respectivamente.

Cabe destacar que el grupo tiene 30 años de historia ininterrumpida desde su fundación en 1994, Los Pioneros de Chuquibamba han llevado su música por todo el país, siguiendo el legado de sus ídolos, Los Errantes de Chuquibamba.

TE RECOMENDAMOS ESTE VIDEO