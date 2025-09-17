Una participante tacneña entre 15 y 17 años se descompensó ayer durante la prueba de 200 metros combinados de natación de la Etapa Macro Regional de los Juegos Escolares, organizada por la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) del Gobierno Regional, obligando a suspender temporalmente la competencia en el Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar.

Fue atendida inicialmente por entrenadores y un médico que se encontraba de manera fortuita en la piscina, antes de ser trasladada de emergencia al hospital de EsSalud para recibir atención completa.

RECLAMO

Entrenadores, delegados y padres de familia, especialmente de Tacna, reclamaron la falta de garantías de seguridad para los estudiantes. Enrique Palomino, entrenador de la delegación tacneña, señaló: “No ha habido ambulancia, no ha habido médico, no ha habido oxígeno, no había ni siquiera una enfermera en el tópico de acá”, dijo y añadió que otras tres estudiantes presentaron situaciones similares durante la jornada.

Al respecto, Jimmy Pinto, especialista de la GREA, aclaró que existen protocolos de seguridad que incluyen la presencia de salvavidas y ambulancias en cada escenario deportivo, pero que la intervención temprana del salvavidas durante la competencia podría descalificar al participante. Aseguró que sí había una ambulancia dispuesta para esta disciplina pero que no ingreso por problemas de acceso.

La titular de la GREA, Cecilia Jarita, explicó que la menor recibió atención médica inmediata, incluyendo placas radiológicas y revisión del esófago y pulmones. “Las náuseas que tiene son porque no tolera pasar algo así por la gargantita que tiene lastimada, seguramente por el cloro que tiene la piscina”, detalló. La autoridad también mencionó que la menor había mostrado signos de malestar desde el día anterior.