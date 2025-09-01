Ronald Revilla Flores, conocido popularmente como “Pamela” fue encontrado sin vida la noche del domingo 31 de agosto en el interior del Spa y Barbería Revilla’s, ubicado en la calle Jorge Chávez, en Aplao (Castilla).

El hecho fue confirmado ayer por la Policía Nacional, que acudió al local tras ser alertada por los mismos vecinos. Revilla, de 50 años aproximadamente, laboraba en su local y era figura conocida en la zona.

Según información preliminar, el cuerpo del estilista estaba recostado en un sofá en proceso de descomposición, siendo confirmado más tarde del deceso a los familiares.

Cabe mencionar que el levantamiento del cadáver se dio recién este lunes por la mañana. Según medios locales, agentes de la unidad de criminalística llegaron hasta el salón para recabar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

Asimismo, el cuerpo de Revilla fue trasladado a la ciudad de Arequipa, donde se realizará la autopsia de ley. Además, se informó también que sus restos serán enterrados en la ciudad de Arequipa. Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer este lamentable suceso.

Cabe mencionar que, Ronald Revilla era natural de Pampacolca, pasó varios residiendo en Lima antes de radicar definitivamente en Aplao, según sus familiares. Pamela representó a Castilla en varios certámenes de belleza.