Durante la entrega del campo deportivo de la cooperativa Riego Chili, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, vecinos cuestionaron el estado de las rejas perimétricas incluidas en el proyecto, ejecutado con una inversión superior a los 871 mil soles, al advertir que las estructuras estarían mal instaladas y representarían un riesgo para la seguridad pública.

La obra fue presentada por la municipalidad distrital como un moderno complejo deportivo con losa renovada, graderías, minigimnasio, áreas recreativas e iluminación solar mediante reflectores LED fotovoltaicos. No obstante, las observaciones vecinales se centraron en las rejas que cercan el recinto, las cuales forman parte del expediente técnico del proyecto.

Emilio González Polar, vecino de la cooperativa Riego Chili, alertó que las rejas fueron colocadas directamente sobre tierra y bloques de sillar, sin una base firme ni veredas. “Esto es un peligro para la salud pública. Las rejas se mueven y pueden causar accidentes, sobre todo a niños y adultos mayores”, manifestó a Diario Correo.

PEDIDO

Según indicó, los vecinos ya presentaron documentos ante la municipalidad solicitando la construcción de veredas alrededor del parque. Sin embargo, aseguró que la respuesta recibida señala que actualmente solo se vienen ejecutando trabajos en la avenida Francisco Mostajo.