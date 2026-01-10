Más de 1,800 niños, niñas y adolescentes fortalecerán sus valores durante dos meses. La mañana de este sábado en la sede principal de la Región Policial Arequipa se inauguró el programa de vacaciones útiles, que se extenderá hasta el 28 de febrero.

La ceremonia se realizó con la presencia de menores inscritos en las diferentes disciplinas deportivas y cursos artísticos de las comisarías de Santa Marta, Yanahuara, Miraflores y Palacio Viejo, con la presentación de números artísticos orientados a la prevención de seguridad.

El jefe de la Región Policial, general Antonio La Madrid, detalló que entre las disciplinas deportivas se encuentran fulbito, fútbol, básquet, natación, entre otros, además de programas artísticos dirigidos también a personas con habilidades diferentes. “La idea es tratar de recuperar a los niños, que no caigan en las garras de la delincuencia”, precisó.

De otro lado, el jefe de la División de Policía Comunitaria, coronel Hilton Aguilar, detalló que los cursos varían en cuanto a la capacidad de cada comisaría, que en algunos casos realizarán estas vacaciones útiles con apoyo de los municipios distritales que dispondrán de las losas deportivas o piscinas.

Las inscripciones se realizan hasta el 15 del presente mes de manera gratuita en cada comisaría, donde se requerirá del documento de identidad de los padres de familia.

Presentan vacaciones útiles de la Policía en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

