El Museo Histórico Municipal Guillermo Zegarra Meneses, que está ubicado en la emblemática calle San Francisco 407, alberga una serie de objetos que recogen nuestra historia y el valor de personajes que destacaron en la formación de la identidad de Arequipa.

Bajo la gestión de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Una nota de prensa de la comuna detalla que, desde su fundación en agosto de 1955, ha servido como el epicentro donde el arte, la guerra y la paz de nuestra región convergen. Al caminar por sus pasillos en la calle San Francisco, el nombre de Guillermo Zegarra Meneses resuena en la pulcritud de cada colección, recordándonos que la historia de Arequipa es una obra maestra en constante exhibición.

ARQUITECTURA

Uno de los valores custodiados en su arquitectura colonial y la Sala de la Emancipación, así como los textiles prehispánicos que desafían al tiempo, hasta las cartas manuscritas de Miguel Grau y los telegramas de Bolognesi, que laten con el fervor de la gloria en la Sala Naval.

Su pinacoteca es diversa, con caricaturas de Vinatea Reynoso y obras de los hermanos Núñez Ureta, entre otros, así como la galería de personajes ilustres, el árbol de generaciones y más.

La comuna informó que los escolares gozan de ingreso libre como parte de su formación ciudadana; los estudiantes universitarios pueden acceder por solo 3 soles. Para el público adulto nacional, la tarifa es de 5 soles, mientras que los visitantes extranjeros pueden conocer nuestra historia por 10 soles, de lunes a viernes para redescubrir la Ciudad Blanca. Nuestra cita con la historia comienza a las 8:00 a.m. y se extiende hasta las 3:30 p.m.

Este lugar fue de propiedad del Gobierno Regional de Arequipa y fue cedido en uso por tiempo indeterminado a la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Se trata de un edificio de estilo neoclásico de tipo arquitectura militar declarado patrimonio cultural de la nación por R. S. n. 2900-72-ED. del 28 de diciembre 1972 y publicado 23 de enero 1973.

SALAS

Cuenta con los siguientes ambientes:

Sala 1. Se muestran las Culturas Prehispánicas-Regionales de Arequipa (MANTO PLUMARIO de la Cultura Wari).

Sala 3 y 4. Combate 2 de Mayo y Guerra del Pacífico; se muestra la Bandera que flameó en el Torreón de Santa Rosa Callao, y retratos de ilustres Arequipeños que participaron en dicha contienda, Retratos de los Héroes de la Guerra del Pacífico, Cartas de Miguel Grau a su esposa, Telegramas del Coronel Francisco Bolognesi.

Sala 8. Caricaturas del Pintor Indigenista Jorge Vinatea Reinoso

Sala 9. Marina de Guerra del Perú, cedida a la Zona Naval

Sala 10. Literatos y Vida Social Arequipeña.