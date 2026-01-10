Correo te lleva de paseo volvió al Centro Histórico de Arequipa para mostrar a detalle el arte de la arquitectura en cada esquina y su valor en la historia arequipeña. Con solo pasar por la calle Bolívar, uno puede observar las valiosas muestras de arte urbano colonial.

La conocida calle Bolívar antes era denominada calle de la Aduana y en este sector también se exhiben los trampantojos, una técnica pictórica que “engaña al ojo” y engancha al arequipeño y turista extranjero.

Acompañados del arquitecto y restaurador, William Palomino, destaca las edificaciones históricas, cuyos muros fueron decorados con pinturas que imitaban elementos arquitectónicos de la antigua Roma, como columnas y molduras, con el objetivo de embellecer las fachas.

Tan solo en la cuarta cuadra de la calle, se pueden observar inmuebles que conservan capas superpuestas de pintura, algunas de ellas correspondientes a épocas coloniales. En una de ellas se aprecia claramente la arquitectura neoclásica, mientras que, a pocos metros, surge el estilo neorrenacentista, reflejo de la evolución arquitectónica del barrio.

Otro punto de interés es la conocida “La Hostería Boutique Hotel”, donde habría funcionado como edificio de la Aduana; por ello el nombre en la calle.

Palomino describe que en la tercera cuadra se exhibe una edificación de arquitectura barroca tardía. Así también, en la segunda cuadra destaca la casa de Diez Canseco, un inmueble representativo del patrimonio arquitectónico arequipeño.

Asimismo, en la mencionada calle sobresale la casona Pastor, que actualmente ocupa el Consejo Regional de Arequipa, y también el local donde funcionaba el diario “Correo”.

Calle Bolívar, antigua vía de la Aduana y los trampantojos de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Pinturas en la calle Bolívar, antigua vía de la Aduana y los trampantojos de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)