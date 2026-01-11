Debido a las constantes denuncias de comerciantes informales por presuntos abusos de autoridad durante operaciones municipales, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Municipalidad Provincial a planificar y habilitar nuevos espacios comerciales en otras zonas de la ciudad, con la finalidad de descentralizar el comercio y con ello evitar la presencia de ambulantes en el centro de la ciudad.

Su representante, Andrea Sarayasi, advirtió que mercados tradicionales como San Camilo, Andrés Avelino Cáceres y la plataforma de Río Seco ya no soportan mayor concentración de actividad comercial, lo que provoca el incremento del comercio ambulatorio tanto en calles del centro histórico como en los alrededores.

Sarayasi indicó que la presencia de ambulantes no debe entenderse solamente como un problema de informalidad, sino como una consecuencia de la falta de planificación urbana y comercial, ya que muchos comerciantes no cuentan con espacios formales donde desarrollar sus actividades económicas.

ALTERNATIVA

En ese sentido, remarcó que las operaciones de fiscalización no solucionan el problema de fondo si no van acompañadas de alternativas reales, como la creación de nuevos mercados y plataformas comerciales en distintas zonas de la ciudad, conforme avanza la expansión urbana.

En esa línea, exhortó a la municipalidad a informar de manera clara cuáles serán los futuros espacios destinados al comercio en el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2026-2046, a fin de que los comerciantes conozcan dónde podrán asentarse y desarrollar sus negocios de manera ordenada y segura.

La defensora también exhortó a los ambulantes a contribuir al orden y evitar enfrentamientos durante las operaciones de control, recordando que el uso del espacio público debe respetar las normas municipales. Asimismo, los instó a organizarse en asociaciones para así dialogar con las autoridades y gestionar el acceso a nuevos espacios comerciales.