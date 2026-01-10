La Municipalidad Provincial de Arequipa se ha fijado como meta para el 2026 la emisión de 800 resoluciones de saneamiento físico-legal y la formalización de 15 pueblos jóvenes, informó el subgerente de Asentamientos Humanos y Catastro, Harry Gómez.

Esta proyección corresponde al último año de gestión y prioriza expedientes que ya se encuentran en etapa avanzada de evaluación técnica y legal.

El funcionario precisó que el cumplimiento de esta meta permitirá beneficiar a miles de familias, especialmente en asociaciones de mayor tamaño, aunque advirtió que su ejecución está sujeta al avance administrativo de los expedientes.

Como se conoce, 1100 resoluciones de saneamiento se emitieron en el 2025.