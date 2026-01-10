Una falta de respaldo de los miembros de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Arequipa generó escasos avances en el intento de derogar la Ordenanza Regional N.º 283-2014, que otorga una bolsa de trabajo del 60 % a los sindicatos de Construcción Civil de la región, según precisó el consejero por Caravelí, Aaron Maldonado.

Señaló que no puede forzar a sus colegas miembros de esta comisión a apoyar la iniciativa, la misma que nunca fue firmada por Juan Carlos Huanca Molero ni Marleny Arminta Valencia, razón por la cual el dictamen no llegó al pleno del consejo para ser debatido.

“Los dos consejeros respondieron que no corresponde a la Comisión de Infraestructura, sino a la de Trabajo y yo dije que sí corresponde”, explicó.

Para el legislador regional, el seguimiento de esta iniciativa quedará en manos de quienes conformen la Comisión de Infraestructura este año, miembros que se conocerán este 15 de enero.

Cabe señalar que la normativa firmada en la gestión de Juan Manuel Guillén estableció una bolsa del 60 % para los sindicatos de Construcción Civil en las obras por administración directa.

CAMBIOS

Lugue Espinoza asumió como secretario general en el Sindicato de Construcción Civil de Arequipa y abre el diálogo con el Gobierno Regional de Arequipa.