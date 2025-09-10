La tranquilidad de una familia de comerciantes se vio interrumpida la tarde de ayer, cuando una banda de ladrones irrumpió en su vivienda ubicada en la zona B, manzana N, lote 13, en el sector de Embajada de Japón, en distrito de Cayma, para robar 15 mil soles entre artefactos y dinero en efectivo.

Según la información porporcionada por los agraviados, los ladrones actuaron con rapidez y violencia. Cinco hampones llegaron en una camioneta de color negro. Dos de ellos forzaron la puerta de la casa, mientras otros dos vigilaban los alrededores y uno permanecía al volante de la unidad con lunas polarizadas y estacionada en la calle.

Menos de diez minutos les tomó a los fascinerosos rebuscar los cajones para apoderarse de 10 mil soles en efectivo. cargar un televisor y una laptop para luego fugar.

El robo ocurrió mientras los dueños se encontraba en su negocio de venta de vidrio. La casa tenía instalada un sistema de alarma de seguridad, pero la reacción de la vigilancia no fue inmediata.

“Nos avisaron, pero cuando reaccionamos, ya habían sacado todo”, señaló la dueña de la vivienda tras señalar que el dinero iba a ser utilizado para la compra de insumos para su negocio.

El caso fue denunciado en la comisaría de Acequia Alta y será investigado por el detectives de Robos de la Divincri.