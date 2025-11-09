Desde diciembre de 2024, el Gobierno otorgó incrementos de bonos primero a los jueces titulares y luego, en agosto de este año, a los fiscales titulares. Sin embargo, los fiscales provisionales quedaron fuera de dicho ajuste. Esto generó que ganen hasta la mitad del sueldo de los primeros, pese a que hacen el mismo trabajo.

Según detallaron los fiscales provisionales, al momento de asumir un trabajo no hacen diferencia entre titulares y ellos, por el contrario, les dan la misma carga laboral. Agregaron que la única diferencia es que los titulares acceden a su plaza mediante concurso y tienen estabilidad por siete años.

Mientras que los provisionales son designados como cargos de confianza y pueden ser removidos en cualquier momento. No obstante, ambos asumen las mismas responsabilidades, restricciones e impedimentos, incluyendo turnos nocturnos para cubrir casos.

DATOS

Actualmente, más de la mitad de fiscales en ejercicio a nivel nacional son provisionales. En Arequipa, la cifra también supera el 50 %, esto se debe a que varias unidades y subsistemas, como las fiscalías de Flagrancia, continúan funcionando sin plazas sometidas a concurso.

Otro reclamo es que algunos asistentes en función fiscal podrían percibir un sueldo mayor al de un fiscal adjunto provisional, pese a que los administrativos no realizan turnos. Agregan que no exigen igualar totalmente los sueldos, pero sí una mejora proporcional que reconozca el trabajo realizado.