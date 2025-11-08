Uno de cada cinco encarcelados en la región Arequipa tiene menos de 30 años y desde los 18 años se dedican a delinquir en lugar de estudiar o trabajar, así lo reveló el Informe Estadístico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de agosto de 2025, que muestra un panorama preocupante sobre el perfil de los reos.

En total, son 582 jóvenes cumplen condena o prisión preventiva en los penales de Socabaya, Camaná y la cárcel de mujeres. El penal de varones de Arequipa concentra la mayor población juvenil con 467 internos entre 18 y 29 años. En Camaná hay 82 jóvenes recluidos y en el penal de mujeres, 45.

ILÍCITOS

Entre los delitos más frecuentes están el robo agravado, tráfico ilícito de drogas y el incumplimiento de la obligación alimentaria. En el documento se advierte que las causas detrás de estos casos están ligadas a factores económicos y familiares más que a estructuras criminales organizadas.

Recordemos que Arequipa, cuenta con tres establecimientos penitenciarios activos, está el penal de varones de Socabaya, con 1,934 internos; el penal de mujeres, con 117; y el penal de Camaná, con 244. Todos bajo la Oficina Regional Sur del INPE, que también administra los penales de Moquegua y Tacna.

El nivel educativo de los internos es otro punto crítico. El 93 % de la población penitenciaria arequipeña solo cursó estudios básicos o secundarios, mientras que un grupo menor que es menos del 5 % accedió a educación superior. Esta brecha educativa limita las oportunidades de reinserción, según el informe.

En cuanto a las mujeres privadas de libertad, la mayoría tiene entre 25 y 34 años y enfrenta condenas por microcomercialización de drogas o robo. De ese grupo, siete internas están embarazadas. Todas reciben atención médica dentro del establecimiento, aunque se advierte que los servicios son limitados.

HACINAMIENTO

Las tres cárceles de Arequipa están hacinadas, ya que concentra el mayor número de internos a nivel del sur. Por ejemplo, el penal de varones de Socabaya, con capacidad para poco más de mil personas, alberga cerca del doble, del mismo modo, las otras dos.