Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue detenido la tarde del viernes en el Terminal Terrestre de Arequipa por ingreso ilegal en el país, toda vez que fuera expulsado del país el pasado 11 de noviembre por la frontera con Ecuador.

Sobre esta detención, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel Giuliano Arguedas, indicó que el detenido fue puesto a disposición de la comisaría de Hunter, además de dar parte al Ministerio Público.

Durante esta intervención realizada en el Terminal Terrestre, también se intervino a otros 10 ciudadanos extranjeros, 9 de nacionalidad venezolana y 1 colombiano, sumando en lo que va del año 86 los expulsados que fueron intervenidos en Arequipa.

Sobre ello, Arguedas indicó que todos ellos viajaban desde la ciudad de Lima para asentarse en Arequipa. Asimismo, descartó que los intervenidos tengan antecedentes policiales.