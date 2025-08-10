En el distrito de Hunter se identificaron cuatro zonas donde se cometen más delitos, entre ellos los asaltos a mano armada y robos al paso por sujetos que llegan en vehículos para arranchar carteras o celulares. El alcalde Christian Arce señaló que estos puntos fueron identificados tras reportes de los ciudadanos y de los serenos.

DETALLES

Se trata de la Av. Chilpinilla, el Parque Arequipa, el sector 13 de Agosto y la zona UPIS Paisajista, donde los delincuentes aprovechan la oscuridad para cometer sus delitos. “Se identificó tanto en la Comisaría Andrés Avelino Cáceres como en la Comisaría de Hunter. Estos reportes nos enviaron la Policía, también serenos y pobladores”, indicó.

La jurisdicción de Hunter tiene más de 52 mil habitantes y el alcalde reconoció que el número de policías es insuficiente para resguardar a toda su población. Señaló que cuentan con dos comisarías y que la del Avelino fue premiada por el Ministerio del Interior por su efectividad.

“Hunter tiene la comisaría más efectiva de todo Arequipa y fue premiada del Ministerio del Interior que demuestra el buen trabajo. A la fecha, si bien es cierto, siguen cometiendo delitos, pero es con menor reincidencia. Estas zonas ya fueron identificadas y se está trabajando en más vigilancia”, detalló el burgomaestre.