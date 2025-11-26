La educación en el Perú y también en sus regiones ha tenido avances significativos, y más aún gracias a la virtualidad, pero nada de esto servirá si es que no se siguen modelos innovadores de talla internacional, como por ejemplo, las Inteligencias Artificiales. Así lo explicó Liliana Alvarado, directora general de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú, que acaba de cumplir su décimo aniversario.

“Durante estos diez años, la institución se ha transformado en un laboratorio de aprendizaje activo que aplica metodologías de vanguardia como Design Thinking, LEGO® Serious Play y Display Thinking. Estas herramientas permiten a los estudiantes aprender haciendo y desarrollar competencias directamente aplicables a los desafíos de sus organizaciones. Buscamos que cada estudiante salga con un doble perfil: sólido en su especialidad, pero también con habilidades de liderazgo, innovación y gestión del cambio”, agregó Alvarado.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La tendencia es el uso de la Inteligencia Artificial para diferentes tareas y también para la educación. Alvarado explica que esta debe integrarse a los cursos como herramienta para potenciar el análisis y la creatividad, manteniendo el foco en el pensamiento crítico.

“Este enfoque tecnológico debe alinearse con la misión de sus nuevos programas, cuya investigación aplicada está orientada a resolver problemas complejos del país, abordando desafíos desde la productividad y sostenibilidad hasta la transformación digital, impulsando así un impacto directo en la sociedad peruana”, mencionó.