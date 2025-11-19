La embarcación pesquera identificada como ‘Kike’ se volteó hoy en horas de la madrugada, en el sector conocido como Caleta La Hoya, en el distrito de Matarani de la provincia de Islay, Arequipa.

Cinco tripulantes cayeron al mar, hallaron el cuerpo de uno y otro se encuentra desaparecido, según el reporte de la Capitanía del Puerto de Mollendo. Encontraron a cuatro pescadores y uno estaba muerto.

El capitán de Fragata, Jonatan Mendoza Alarcón señaló que la embarcación salió de Paita, en la región de Piura. Aparentemente, una mala maniobra llevó al fatal descenlace. Los operativos de búsqueda continúan para dar con el quinto tripulante.

El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, informó que la embarcación fue declarada naúfraga. “Policías especializados realizan las diligencias para determinar las causas. Uno está declarado perdido”, dijo.