Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron una emergencia en el distrito de Characato, siendo la Asociación Juventud Characato la zona más afectada, informó la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con la titular del área, Luisa Macedo, las viviendas presentan daños debido al colapso de muros y problemas en el sistema de desagüe en Characto. “En este momento Characato es lo más urgente que estamos atendiendo”, señaló la funcionaria.

Según el video difundido en redes sociales, el nivel del agua alcanzó casi el techo de una vivienda, evidenciando la magnitud del aniego y los daños ocasionados por la lluvia. Sumado a ello, los pobladores advirtieron el ingreso de agua a sus viviendas, por lo que exigieron la intervención inmediata de las autoridades locales.

Ante ello, el personal de la Cruz Roja brindó el apoyo con una motobomba, baldes, 11 socorristas, una camioneta y una ambulancia.

Macedo precisó que, si bien la emergencia está siendo atendida, se trata de una zona considerada de alto riesgo. En ese sentido, exhortó a reforzar las acciones de prevención y ordenamiento territorial.

OTRAS EMERGENCIAS

Precisó que otros distritos afectados son Socabaya y Sabandía. De acuerdo al reporte del Cuerpo General de Bomberos, el incremento del caudal del río Socabaya ocasionó que un vehículo quedara atrapado. Los pasajeros ya están a buen recaudo y se trabaja en la recuperación de la unidad.