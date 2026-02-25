En medio de la emergencia por intensas lluvias que afectan a Arequipa, la fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, exhortó públicamente a las autoridades locales y regionales a trabajar de manera articulada, tras evidenciarse convocatorias paralelas en un mismo horario.

La representante del Ministerio Público cuestionó que la Municipalidad Provincial de Arequipa citara a una reunión en la sede de El Filtro a las 8:30 de la mañana de este miércoles, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional convocó a otra reunión a las 9:30 horas, en el contexto de la llegada del presidente José María Balcázar Zelada.

“Se les ha reiterado la exhortación que se les hizo el primer día de la emergencia, que es que trabajen de manera articulada. Ahora estamos en un nivel de emergencia 4, en el cual el Gobierno regional y el Gobierno nacional asumen también esta emergencia, pero tiene que haber una articulación entre el distrito, la provincia y el regional”, manifestó la fiscal.

Cordero remarcó que, en un escenario de emergencia de nivel 4, la respuesta debe ser integral y coordinada entre los tres niveles de gobierno, priorizando la atención inmediata a la población afectada.

DEMANDAS DE VECINOS QUE NO RECIBEN APOYO

La falta de articulación de las autoridades se da en un contexto en el que continúan reportándose reclamos ciudadanos. Según informó la fiscal, hasta el momento se han recibido 10 denuncias de vecinos que no habrían recibido apoyo de sus municipalidades pese a haber solicitado la ayuda.

Asimismo, se registraron otras tres denuncias relacionadas con acciones de ciudadanos que estarían realizando trabajos de defensa para proteger sus viviendas, pero que afectarían a predios colindantes.

La representante del Ministerio Público precisó que la prioridad actual es atender la emergencia; sin embargo, advirtió que una vez concluido el periodo de lluvias se evaluarán las responsabilidades por las acciones de prevención que no se ejecutaron oportunamente.

