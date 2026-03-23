La ciudad de Arequipa, que hoy cuenta con agua potable las 24 horas en la mayoría de sus hogares, podría enfrentar cortes de agua frecuentes en un horizonte de 5 a 10 años si no se toman medidas urgentes, así lo advirtió Delmi Poma, vicepresidenta de la ONG Descosur.

La principal fuente de agua para la ciudad y que se usa para el consumo humano, agricultura, minería e industria, es la cuenca Quilca-Chili, que aporta entre el 80% y 85% del recurso hídrico disponible. Esta cuenca alta, que se encuentra en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, sufre los efectos del cambio climático como sequías prolongadas, lluvias irregulares (intensas en zonas bajas pero escasas en las alturas) y menor llenado de represas.

En los últimos años, las comunidades de la zona alta han reportado que las precipitaciones no han sido suficientes para recargar adecuadamente los reservorios, explicó Poma.

A esto se suma el crecimiento poblacional acelerado de Arequipa Metropolitana, que aumenta la demanda sin que la oferta crezca en proporción. Por ejemplo, el diagnóstico de la cuenca Quilca-Chili elaborado por la Universidad Católica San Pablo (UCSP), proyectan que el consumo per cápita de agua poblacional crecerá un 34.2% para 2030, y podría duplicarse o incrementarse hasta un 75% hacia 2035, sin fuentes nuevas de abastecimiento de agua.

LLAMADO

Poma cuestionó el enfoque de las autoridades, que priorizan la infraestructura gris (represas de concreto), ya que estas no sirven si no llueve lo suficiente. En su lugar, propone invertir en infraestructura natural como la siembra y cosecha de agua (cochas, zanjas y canales rústicos), revegetación de pastizales, y reforestación con especies nativas como los queñuales en zonas altoandinas.

“La infraestructura gris tiene que ir acompañada de infraestructura natural, porque la natural va a permitir que lo poco que llueve se almacene y retenga el agua para nuestras represas”, subrayó Poma.