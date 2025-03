En Arequipa, se estima que existen alrededor de 9,000 personas con síndrome de Down, pero solo el 10% de ellas accede a un empleo. Orfelia Zanabria Cáceres, presidenta de la Asociación AsDown Up Arequipa, explicó que esta situación se debe a la limitada formación académica que reciben, lo que afecta directamente sus oportunidades laborales en el futuro.

Zanabria Cáceres señaló que la falta de acceso a terapias desde los primeros años de vida es uno de los principales obstáculos. Según la especialista, sin terapia adecuada de 0 a 5 años, los niños con síndrome de Down enfrentan grandes dificultades para desarrollar sus habilidades académicas y, por ende, su inclusión en el ámbito laboral se vuelve cada vez más difícil.

SITUACIÓN

Destacó que las entidades públicas de la región aún no cumplen con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Aunque existe un convenio internacional que promueve la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, en la práctica poco se ha avanzado, dejando a muchos sin la oportunidad de acceder a un empleo formal.

Roy Castro, especialista en inclusión social de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, señaló que en Arequipa existen cerca de 151,000 personas con discapacidad, de las cuales 8 de cada 10 no logran acceder a puestos laborales.

Para cambiar esta situación, se realizan diversas actividades, como ferias de emprendedores, para promover la inclusión en distintos ámbitos.

ENCUENTRO

El próximo viernes 21 de marzo, se llevará a cabo el Encuentro Regional de Personas con Síndrome de Down y sus Familias, en conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down. Este evento busca sensibilizar a la comunidad y promover la inclusión, con la participación de expositores nacionales e internacionales. Se desarrollará desde las 8:00 a.m. en la Plaza Coronel Francisco Bolognesi, Uchumayo.